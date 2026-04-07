«Советую больше рожать»: в Казани прошел праздник для беременных и молодых мам
Праздник «Мамин расцвет: от родов к гармонии» прошел сегодня, в Общероссийский день беременных, в Казани. В Управлении ЗАГС Кабмина РТ собрались будущие и уже состоявшиеся мамы, некоторые женщины пришли с семьями – супругами и маленькими детьми.
Так, 22-летняяя Наталия Ермакова из Казани побывала на празднике вместе с семимесячной дочкой Алевтиной.
«Это мой первый ребенок. Сегодня пришла послушать информацию про грудное вскармливание. Ранее ходила на форум, будучи беременной, в 2025 году. Познакомилась там с двумя девочками, у них тоже родились дочки. Общаемся до сих пор», – рассказала журналистам молодая мама.
По ее словам, самым сложным этапом беременности стал первый триместр из-за сильного токсикоза. Самым легким оказался третий триместр.
«Мы с мужем в браке два года, познакомились в интернете. Мой супруг поддерживал меня на протяжении всей беременности, возил в клинику, приходил на каждое УЗИ. Мы всех врачей посещали вместе», – отметила Алевтина.
Жительница столицы Татарстана говорит, что очень счастлива, что стала мамой.
«Быть мамой – просто невероятно. Всем молодым парам советую больше рожать – здорово жить!» – заявила она.
Алевтина недавно окончила КГЭУ по профилю «менеджмент», но опыта работы у нее пока нет, поскольку она родила во время учебы на последнем курсе.
Участниц форума поприветствовала начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.
«Сегодня вы узнаете много интересной информации от экспертов и врачей о периоде беременности и ухода за малышом. Среди вас есть уже опытные мамы, которые ожидают второго и, возможно, уже третьего малыша, а есть и те, кто ждет первенца. Но как бы то ни было, это самый прекрасный этап в жизни, и пусть он проходит гармонично», – сказала Ахметова, обращаясь к собравшимся в зале.
«Беременность – время удивительных перемен, наполненное трепетным волнением, порой вопросами, требующими ответов, помощи профильных врачей и психологов», – подчеркнула начальник Управления ЗАГС.
Для участниц мероприятия прошли мастер-классы о жизни после родов, возвращении к себе, заботе о теле и душе в статусе мамы. Перед жительницами Татарстана выступили акушер-гинеколог, перинатальный психолог, неонатологи, педиатры и специалисты по грудному вскармливанию.
Стоит отметить, что в ЗАГСах Татарстана в течение прошлого года прошло 147 подобных встреч с будущими матерями и отцами – с участием психологов, педиатров и других профильных медицинских специалистов. Их посетили 2,3 тыс. беременных женщин. Также реализуются проекты «Уроки семьеведения» и «Школа молодой семьи», направленные на формирование системы семейных ценностей, смысловых установок крепкой и счастливой семьи. За год ЗАГСы провели более 440 таких уроков для 8,5 тыс. участников.
Сегодняшнее мероприятие было организовано Управлением ЗАГС Кабмина РТ совместно с Советом матерей Республики Татарстан.