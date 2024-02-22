«Объект 22-го века»: как НИОКР-центр СИБУРа преобразит промышленную окраину Казани

«Это удовольствие не из дешевых, но масштаб, технологическая сложность и универсальность будут максимальными»

Сегодня в Казани Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов дали старт строительству НИОКР-центра, который разместится на территории делового квартала СИБУРа, вблизи «Казаньоргсинтеза».

Планируется, что научный институт будет построен в 2026 году. Его сотрудники займутся разработкой новых материалов и технологий в области нефтегазохимии, после чего будут масштабировать их до промышленного применения. Объединение на одной площадке лабораторных исследований с возможностью пилотировать полученный результат ускорит темпы разработки на 25%, отмечают в пресс-службе холдинга.

Площадь двух корпусов НИОКР-центра составит 18 тыс. кв. метров, из них 10 тыс. кв. м отведут под лабораторные пространства и пилотные установки. Модульная организация помещений позволит конфигурировать более 30 лабораторий для одновременной работы над параллельными проектами, в том числе совместно с научными и промышленными партнерами.

Работать в новом комплексе будут более 300 сотрудников.

Михаил Карисалов

На церемонии закладки первой сваи научного центра генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов сообщил, что инвестиции в проект составят 8-10 млрд рублей. «Это удовольствие не из дешевых. Но масштаб, технологическая сложность, логическая насыщенность и универсальность как лабораторий, так и аппаратов масштабирования, станков будут максимальными», – отметил он.

Позднее, во время общения с журналистами, гендиректор СИБУРа подчеркнул, что деньги – это последнее, что имеет смысл в этом проекте. «Основная задача – создать многофункциональность, обеспечить связь лабораторий с конкретными задачами. Строительство будет вестись с нуля, объект действительно будет 22-го века», – пообещал он.

Забор демонтируют, разобьют парк и оборудуют коворкинг. Как деловой квартал изменит КОС

Карисалов рассказал, как выбирали место под научный центр. «Идея делового квартала родилась из малого. Мы заметили медвежий угол: узкие проезды, несколько крупных пустырей, огромные парковки, часть зданий, которые не принадлежат «Казаньоргсинтезу» заброшены или используются под непонятно какой сервис. Год ушел на то, чтобы вместе с администрацией города и градостроительным комитетом разобраться, что здесь можно сделать», – рассказал гендиректор СИБУРа.

При планировании делового квартала холдинг отталкивался от потребностей «Казаньоргсинтеза».

«Поэтому здесь будут административно-бытовые корпуса, места, где сотрудники предприятия смогут работать. Зданиям здесь больше 20 и 30 лет, мы обновим бытовые помещения: комнаты приема пищи и раздевалки, появятся офисные помещения, организованные по новым принципам управления», – объяснил Карисалов.

В марте в обновленное здание бывшего заводоуправления «Казаньоргсинтеза» на ул. Беломорская, 101 переедут функции СИБУР-РТ, которые до этого располагались в офисе на улице Пушкина. «Сегодня сотрудники уже переезжают, в марте здание будет запущено в новой философии и исполнении» – пообещал гендиректор СИБУРа.

Инфраструктурные перемены ждут весь завод. На предприятии уже оборудованы пешеходные переходы, тротуары и парковки. Сотни тысяч растений и деревьев окружат «Казаньоргсинтез», а к концу 2024 года демонтируют бетонный забор, который опоясывает предприятие. Его заменят ажурные стены. «Надеюсь, все это поможет популяризации химии. Парк, современный коворкинг, просветительская среда и фокус на людей», ­– добавил Карисалов.

«Не буду скрывать, я фанат Казани с точки зрения качества жизни, управления городом, климата»

Сейчас у СИБУРа девять научных центров. Среди них исследовательские хабы в Томске и Сколково и укрупненные научные лаборатории, как в «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». Зачем понадобился десятый НИОКР?

«С годами специфика работы холдинга изменилась. Если раньше основной задачей лабораторий было сопровождение технологических процессов, то сегодня это десятки отраслей применения. Соответственно, требования к работе лабораторий и наук возросли кратно. Одно из направлений – подстраивание наших продуктов под конкретные отрасли, способы применения. А второе – это разработка новых технологий, которые уже ведутся в Томске и Тобольске, но не в полной мере. У центра в Казани главная задача будет разрабатывать то, что мы раньше закупали», – отметил Карисалов.

Как СИБУР будет привлекать в Казань квалифицированные кадры для работы в НИОКР-центре?

В Татарстане развитая инженерная школа, считает Карисалов. Здесь большое количество высших и средних учебных заведений, хорошая возможность использовать отраслевые синергии – нефтедобычу, нефтепереработку, нефтетранспорт, машиностроение, автомобилестроение, авиастроение.

«Здесь представлено много отраслей, которые мы могли бы объединить. Всех этих специалистов мы будем привлекать. Часть коллег переедут из девяти субъектов России», – сказал гендиректор СИБУРа.

Кадры в научный институт будут отбирать из большого числа желающих. «Не буду скрывать, я фанат Казани с точки зрения качества жизни, управления городом, климата. Город очень привлекательный для переезда. Отбоя нет, здесь вопрос конкурса на подбор тех, кто нам нужен», – признался Карисалов.

Дарья Борисова

«От колбы до полного цикла масштабирования»

Структура научного центра будет сформирована по трем направлениям, рассказала журналистам член правления СИБУРа, глава подразделения развития и НИОКР компании Дарья Борисова.

Первое направление связано с созданием технологической независимости полного цикла и совершенствованием технологий по всем базовым полимерам – полиэтилену, полипропилену, окиси этилена, пиролизу, дегидрированию и так далее.

Второе направление – это разработка новых продуктов и технологий для отраслей потребления. Сотрудники этого подразделения центра займутся как импортозамещением, так и созданием новых, более технологичных материалов с лучшими характеристиками. Они будут отвечать за разработку продуктов по принципу «от колбы до полного цикла масштабирования».

«Здесь будут функционировать два корпуса – лабораторный и корпус масштабирования. Положительная черта региона – здесь два крупных предприятия «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», где можно выстроить полную цепочку докоммерциализации. Это новые продукты и материалы, и малотоннажная химия, и спецхимия для нашей отрасли, для медицины, для сельского хозяйства», – пояснила Борисова.

Третье направление, без которого не смогут существовать первые два, – инжиниринг, моделирование и разработка конструкторской документации.

«Химию нужно облечь в железо, только тогда получится полный цикл и эффективное производство. Поэтому будет конкурс на разный набор специалистов – это лучшие ученые, выпускники с творческой и предпринимательской жилкой», – отметила Борисова.

Партнерами казанского центра станут Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук, Московский государственный университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Тюменский нефтегазовый университет.