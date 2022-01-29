Переживший блокаду житель Елабуги: «Становится не по себе, когда вижу выброшенный хлеб»

В Елабуге проживает единственный блокадник Ленинграда Владимир Громов. На момент одной из самых трагичных страниц истории Великой Отечественной войны он был совсем ребенком. В 77-ю годовщину освобождения Ленинграда Владимира Сергеевича навестили гости. Об этом пишет «Новая Кама».

Жителя блокадного Ленинграда поздравила замруководителя районного исполкома по социальный вопросам Лилия Ягудина. Она пожелала ветерану долгих лет жизни, вручила подарки.

«Этот день называют „Ленинградским Днем Победы“. Я поздравляю вас с этим днем. Желаю, чтобы таких радостных дней в вашей жизни было немало. Здоровья вам и долгих лет жизни», — сказала Ягудина.

Ветерана тронуло такое внимание. «Мне уже 80 лет, а во время блокады было всего два года. Но у меня до сих пор на глаза наворачиваются слезы, и становится не по себе, когда вижу выброшенный хлеб. Мы пережили очень голодное время, и выбрасывать хлеб считаю кощунством. Я всегда студентам говорю: даже если хлеб остался, сделайте из него сухари, отдайте тому, кто нуждается, но не выбрасывайте. Это же наше богатство!» − поделился ветеран.

27 января 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить погибших во время блокады Ленинграда жителей и защитников города.