Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить погибших во время блокады Ленинграда жителей и защитников города. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сначала глава государства возложил букет цветов к братской могиле, где, согласно документам, похоронен его брат Виктор, умерший ребенком во время блокады. После этого Президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина», отмечает ТАСС.

Блокада Ленинграда немецкими войсками во время Великой Отечественной войны длилась ровно 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Прорвать блокаду удалось 18 января 1943 года во время операции «Искра», но полностью снять ее советские войска сумели только 27 января 1944-го.

На Пискаревском кладбище захоронены примерно 500 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда.