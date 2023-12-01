«Пережил все сложности благодаря команде»: Минниханов поздравил «Вакууммаш» с юбилеем

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский завод «Вакууммаш» сегодня отмечает 80-летний юбилей. В честь памятной даты здесь открыли две мемориальные доски: предприятие трудовой доблести 1941-1945 годов и посвященную Николаю Капустину, который отдал 45 лет жизни работе на этом заводе и прошел путь от обычного конструктора до директора.

«Сегодня знаковое событие — 80 лет вашему предприятию, предприятию трудовой доблести. И, конечно, вдвойне приятно, что мы открываем мемориальные доски, посвященные предприятию трудовой доблести и Николаю Капустину», — сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия мемориальных досок.

Он также отметил вклад заслуженного машиностроителя России Николая Капустина в развитие предприятия. «Человек, который много сделал для предприятия и республики. И мы всегда помним те праведные дела, которые здесь происходили и продолжают происходить», — заявил Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель республики подчеркнул, что сам завод появился в самое сложное для страны время — в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня он пережил все сложности благодаря той команде, которая есть на предприятии. Здесь есть люди, которые более 50 лет отработали на заводе, есть трудовые династии. Это говорит о том, что предприятие имеет серьезный фундамент для дальнейшего роста», — заключил Раис республики.