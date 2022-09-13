Переждать не получится: Кабмин установит предельный срок перехода на российский софт

В России установят предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение по всем ключевым позициям, компаниям не следует стараться «переждать». Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение», — подчеркнул глава Кабмина на стратегической сессии об импортозамещении ПО в отраслях.

Он призвал предпринимателей, участвующих в стратегической сессии, не затягивать процесс.

По мнению Мишустина, новый российский софт должен быть ориентирован в том числе на экспорт. Он предостерег от ситуаций, когда разработки, созданные в рамках научно-исследовательских и конструкторских бюро, «потом невозможно будет ни конкурентно развивать, ни использовать вне одного-двух заказчиков».

В марте Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости страны. Также напомним, с 31 марта госзаказчикам запрещено осуществлять закупки иностранного софта.