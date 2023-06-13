Перевозчики заявили, что водитель автобуса не виноват в ДТП с юным велосипедистом в РТ

Перевозчики опубликовали видео аварии, которая произошла на Халтурина, на котором видно, что вины водителя автобуса нет, сообщил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Тепляков.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром водитель автобуса «МАЗ» совершил наезд на юного велосипедиста в столице Татарстана.

«Мальчик двигался по тротуару на велосипеде. В этот момент автобус осуществлял движение по полосе. На видео отчетливо видно, что водитель автобуса проезжает пешеходный переход, на пешеходном переходе никого нет», – сообщил Тепляков.

На кадрах видно, когда средняя дверь автобуса поравнялась с пешеходным переходом, в автобус ударился мальчик на велосипеде. Меж тем перед пешеходным переходом ребенок был обязан спешится.

На место происшествия были приглашены родители мальчика. По данным перевозчика, сотрудниками ПДН на родителей был составлен административный протокол.