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В Казани автобус сбил 8-летнего велосипедиста, ехавшего по пешеходному переходу
Накануне в Казани женщина-водитель, управляя автобусом, сбила 8-летнего велосипедиста, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло накануне в районе девяти часов утра. Водитель автобуса МАЗ, следуя по улице Халтурина сбила 8-летнего велосипедиста, который переходил дорогу не спешившись.
В результате происшествия ребенок после оказания медицинской помощи отпущен из ДРКБ.
Как сообщили в ведомстве, за прошедшие сутки в Казани 411 водителей и 285 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД.
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