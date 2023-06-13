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Происшествия 13 июня 2023 12:02

В Казани автобус сбил 8-летнего велосипедиста, ехавшего по пешеходному переходу

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Накануне в Казани женщина-водитель, управляя автобусом, сбила 8-летнего велосипедиста, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло накануне в районе девяти часов утра. Водитель автобуса МАЗ, следуя по улице Халтурина сбила 8-летнего велосипедиста, который переходил дорогу не спешившись.

В результате происшествия ребенок после оказания медицинской помощи отпущен из ДРКБ.

Как сообщили в ведомстве, за прошедшие сутки в Казани 411 водителей и 285 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД.

#дтп в казани
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