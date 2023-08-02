Перевозчики в Челнах распродают маршрутки – их заменят на большие автобусы

В Набережных Челнах частные перевозчики начали распродавать маршрутки. Город ожидает поступления автобусов большой вместимости, которые их в скором времени заменят, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на главу ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина.

Несмотря на то, что контракт с властями города у перевозчиков действует до 2025 года, Тятюшкин считает, что после выхода на дороги больших муниципальных автобусов конкурировать с ними частники не будут. В его компании на данный момент насчитывается порядка 210 маршруток.

«Водители не будут рисковать. Это частный бизнес. Кто-то уже уходит перевозить вахтовиков на строительстве трассы М12, кто-то просто продает свои машины. Такое уже было в Уфе, где частников в одночасье убрали, и они не знали, куда деть свой транспорт», – отмечает он.

Если на дороги выйдут ожидаемые большие автобусы в том количестве, которое обещают закупить власти, то их вполне хватит, чтобы закрыть потребности пассажиров, считает руководитель «Пассажирских перевозок».

Как ранее сообщал «Татар-информ», глава города Наиль Магдеев заявил о планах в перспективе закупить 200 новых автобусов большой вместимости, отметив, что на эти цели необходимо 2 млрд рублей. На покупку 45 новых единиц техники из бюджета города уже направили 500 млн рублей. Обновить автобусный парк власти города намерены до 2025 года.