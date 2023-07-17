Для Челнов закупят 200 больших автобусов на 2 млрд рублей

200 новых автобусов большой вместимости закупят для Набережных Челнов. О планах заменить ими курсирующие сегодня автобусы малой вместимости на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев. По его словам, в общей сложности на эти цели необходимо 2 млрд рублей.

Фото: телеграм-канала пресс-службы администрации Набережных Челнов

«За один день не бывает таких замен, но и тянуть мы не будем. Мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс прошел бы быстрее, – отметил глава города. – Мы понимаем, насколько комфортно передвигаться в автобусах большой вместимости и насколько некомфортно передвигаться, особенно в часы пик, в автобусах малой вместимости».

На покупку 45 новых единиц техники из бюджета города уже направили 500 млн рублей. Обновить автобусный парк власти города намерены до 2025 года.

Сегодня продолжается обкатка двух новых городских маршрутов – №2 и №3, которые начали курсировать с 14 июля, напомнил Магдеев.

Как сообщал «Татар-информ», на прошлой неделе мэр Челнов лично протестировал качество автобусов, прокатившись по одному из городских маршрутов.