Перевозчики: В автобусе, из которого высадили ребенка, работает кондуктор-мужчина

В Ассоциации АТП РТ разбираются с инцидентом, где ребенка высадили из автобуса из-за того, что у него не было денег на проезд.

Как рассказал председатель ассоциации Сергей Темляков, автобус удалось установить. Однако выяснилось, что на нем работаем кондуктором мужчина. Были также проверены иные автобусы, но и там кондукторы – мужчины. Единственный автобус, который был тогда на маршруте, где работает женщина, уехал с остановки раньше.

«Автотранспортное предприятие может предоставить своего сотрудника для выезда на конечную остановку. Мальчик в присутствие законного представителя мамы сможет визуально показать кондуктора-женщину на предмет был факт что его высадили или нет», – пояснил Темляков.

Прокуратура Казани проверит информацию СМИ о том, что кондуктор казанского автобуса выгнала школьника на мороз. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования, пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани кондуктор высадил школьника на мороз из-за того, что на его карте не хватило денег на проезд.