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Ру Тат
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Происшествия
1 декабря 2022  08:36
Полина Шевчук

В Казани кондуктор автобуса высадила школьника на мороз, потому что он не оплатил проезд

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Об инциденте, который произошел накануне днем, «Татар-информу» рассказала мама пятиклассника.

Как стало известно со слов женщины, сын ехал на тренировку в «Центр бадминтона». На остановке «Даурская» он сел в уже привычный автобус №37.

«Сын сел в автобус. Протянул кондуктору образовательную карту. Выяснилось, что на ней осталось лишь 4 рубля. Позвонить мне ребенок не мог – с собой не было телефона. В итоге кондуктор просто высадила сына на следующей остановке», – рассказала мама школьника.

В итоге, мальчик шел пешком от остановки «ул. Рихарда Зорге» до Центра бадминтона.

По словам матери мальчика, она уже написала претензию в Ассоциацию АТП РТ с просьбой разобраться в случившемся.

 

#атп #казанские автобусы
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