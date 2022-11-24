Перевозчики: Пассажирка автобуса в Казани получила ожоги из-за бракованной детали

В Ассоциации АПТ РТ рассказали, почему пассажирка казанского автобуса могла получить ожоги ног.

По слова председателя ассоциации Сергея Темлякова, автобус, в котором случился инцидент, недавно прошел техобслуживание.

«Перед выходом на маршрут технической службой предприятия была также проведена проверка данного автобуса. В общественном транспорте были установлены и заменены запчасти. Не исключено, что причиной инцидента стала бракованная деталь, которая проявилась спустя время», – подчеркнул Темляков.

По словам Сергея Темлякова, запчасти для автобусов сильно выросли в цене. Кроме того, на рынке стало появляться большое количество подделок и бракованных деталей.

«Руководство автотранспортного предприятия на связи с пассажиркой, будет оказана вся необходимая помощь и оплачено лечение», – подчеркнул Сергей Темляков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи выясняют обстоятельства инцидента в казанском автобусе, где пассажирка получила ожоги ног от пролившегося на нее антифриза.