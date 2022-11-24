Следователи выясняют, как пассажирка автобуса в Казани обожгла ноги антифризом

Следователи начали проверку после того, как в одном из автобусов пассажирка получила ожоги.

Информация о травмировании пассажира была размещена в соцсетях. Сообщается, что пассажирка автобуса маршрута №43 получила ожоги ног из-за пролившегося антифриза.

«По данному факту организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил Шептицкий.

