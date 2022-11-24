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Происшествия
24 ноября 2022  12:46
Полина Шевчук

Следователи выясняют, как пассажирка автобуса в Казани обожгла ноги антифризом

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Следователи начали проверку после того, как в одном из автобусов пассажирка получила ожоги.

Информация о травмировании пассажира была размещена в соцсетях. Сообщается, что пассажирка автобуса маршрута №43 получила ожоги ног из-за пролившегося антифриза.

«По данному факту организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил Шептицкий.
 

#доследственная проверка #следком рт #Ожоги
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