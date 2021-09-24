Перевозчики Казани пожаловались на нехватку водителей и кондукторов на 19 маршрутах

В Казани наблюдается острая нехватка водителей и кондукторов на 19 городских автобусных маршрутах. В общей сложности транспортным предприятиям Казани не хватает 1399 специалистов этих профессий, сообщили ИА «Татар-информ» в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

«Сейчас острый дефицит водителей и кондукторов есть на автобусных маршрутах №5, 68, 77, 1, 91, 30, 90, 71, 2, 36, 62, 46, 72, 49, 10, 55, 53, 63, 33», — отметили перевозчики.

Средняя зарплата водителя автобуса в Казани сейчас составляет 63 тыс. рублей, кондуктора — 37 тыс. рублей. По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, нехватка кадров вызвана уходом сотрудников на более высокооплачиваемую работу. «<…> чтобы удержать высококвалифицированные кадры, нужно повышать зарплаты. У перевозчиков Казани средств для этого нет, так как автотранспортные предприятия в убытках», — подчеркнул он.

В связи с этим Темляков предложил создать на региональном уровне специальную программу по поддержке работников общественного транспорта — «по аналогии с национальными проектами». Разработать меры поддержки, по его мнению, должен Миндортранс Татарстана.

Среди обстоятельств, усложняющих положение перевозчиков, глава Ассоциации АТП РТ упомянул вступление в силу с начала нового года постановления Правительства РФ об оснащении каждого автобуса тахографом. Окажется изменен порядок работы, труда и отдыха. «<…> чтобы общественный транспорт ездил по утвержденному сейчас расписанию, на каждый автобус нужно дополнительно найти и принять на работу еще по одному водителю», — уточнил Сергей Темляков.

В связи с нехваткой работников Ассоциация автотранспортных предприятий предложила пассажирам помочь в решении проблемы «кадрового голода», сделав репост о поиске перевозчиками новых сотрудников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что перевозчики пригрозили Казани транспортным коллапсом из-за отсутствия страховки у многих автобусов.