Автобусы без страховки: Перевозчики грозят Казани транспортным коллапсом

Перевозчики Казани не могут решить вопрос со страхованием части автобусного парка. Ассоциация автотранспортных предприятий РТ заявляет, что в октябре на линии могут не выйти около сотни машин. Подробности спорной ситуации – в материале ИА «Татар-информ».

Ассоциация автотранспортных предприятий РТ заявляет, что в октябре на линии могут не выйти около сотни машин

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Автобусы не могут получить ОСАГО

Страховые компании в Казани отказывают перевозчикам в оформлении договоров страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) на городские автобусы – такое заявление разместила в социальных сетях Ассоциация АТП РТ Татарстана. Пост ассоциация расценивает как публичное обращение в Российский Союз Автостраховщиков и Банк России.

В ассоциации отмечают, что проблема возникает постоянно. «Но в этом году она особенно обострилась», – говорится в сообщении. Проблему пытаются решить на протяжении месяца.

Ссылаясь на нормы Гражданского кодекса, ААТП отмечает, что страховщики не вправе отказать обратившемуся в заключении договора ОСАГО, причем заключать его должны в день обращения. Однако, как отметил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, «страховые компании нас не слышат».

Вместе с тем за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, в последующем – лишение автотранспортного предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок, поскольку это является нарушением лицензионных требований. Темляков отмечает, что при отсутствии полиса ОСАГО автобусы просто не смогут выехать из автопарка.

За отсутствие полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, в последующем – лишение автотранспортного предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок Фото: Эльвира Мубаракшина

«Перевозчики понимают всю ответственность и не хотят допустить транспортного коллапса. Из-за действий страховых компаний пассажиры Казани уже в октябре этого года могут остаться без автобусов на ряде маршрутов, а в дальнейшем – вообще без пассажирских перевозок», – предупреждает Темляков.

Ассоциация просит Центробанк и РСА в экстренном порядке рассмотреть вопрос и помочь застраховать автобусы. «Перевозчики Казани считают необходимым оформить ОСАГО, но почему-то этого права нас лишили, во всех страховых компаниях – отказ», - сообщил Темялков.

Страховые компании несут убытки

В Союзе страховщиков Татарстана подтвердили, что проблема есть. «Дело в том, что страховые компании несут убытки при обслуживании договоров обязательного страхования автогражданской ответственности с автотранспортными предприятиями. Тарифы не покрывают убытки страховщиков при выплатах после наступления страховых событий с участием автобусов», – сказал ИА «Татар-информ» вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров.

Однако страхование автобусов сегодня и так ведется по повышенному коэффициенту, заметили в Ассоциации АТП РТ.

«Все риски, которые существуют у общественного транспорта, закладываются в повышенный коэффициент ОСАГО. Сегодня договор страхования на каждый автобус обходится в 50 тысяч рублей в год», – привел цифру Сергей Темляков.

Но и эта сумма не всегда отражает реальных расходов, говорят страховщики.

Рустэм Сабиров Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Запчасти сейчас дорогие, сам ремонт тоже подорожал, а тариф не учитывает этих колебаний цен на рынке – он фиксированный, нет рыночного принципа формирования тарифа страхования», – высказал свое видение проблемы Рустэм Сабиров.

При этом он заметил, что страховые компании, действительно, обязаны заключать договора ОСАГО и, «скорее всего, они и будут это делать».

«Но нужно понять и их – в убыток сегодня работать не захочет никто», – сказал вице-президент Союза страховщиков РТ.

В ситуации разберется Банк России

Обе стороны согласны с тем, что в этот вопрос должен вмешаться Центробанк, страхование автогражданской ответственности – его сфера регулирования.

Согласны с этим и в Комитете по транспорту Казани, куда за поддержкой обратились перевозчики города.

Отказ заключать договора обязательного страхования подвижного состава там расценивают как нарушение законодательства.

Отказ заключать договора обязательного страхования подвижного состава в Комитете по транспорту расценивают как нарушение законодательства. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В настоящее время Исполком Казани готовит обращение к регулятору – Центробанку России с просьбой провести проверку правомерности действий страховщиков», – пояснили в комитете по транспорту Исполкома Казани.

В пресс-службе Банка России ИА «Татар-информ» сообщили, что регулятор будет разбираться в ситуации. «Страховые компании не имеют права отказывать в заключении договора ОСАГО. Призываем обращаться в Банк России с конкретными случаями отказов конкретных страховых компаний в заключении договоров ОСАГО с приложением документов (заявлений), видеофиксацией для возможного принятия мер воздействия со стороны Банка России».