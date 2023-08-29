Перевозчикам Татарстана компенсируют скидки при оплате проезда картой «Мир»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перевозчики Татарстана не пострадают от предоставления скидки при оплате проезда картой «Мир» в период с 1 сентября по 31 декабря этого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

«Перевозчики <…> получат полную стоимость проезда за каждую поездку, никаких выпадающих доходов не возникает. Полную сумму скидки — 8 или 10 рублей — компенсирует <…> система „Мир“», — пояснила представитель платежной системы.

Скидка при оплате загруженной в смартфон с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay картой «Мир» составит 8 рублей, а «Картой жителя Республики Татарстан» (выпускается на базе платежной системы «Мир») — 10 рублей.

Аналогичные акции проводились в 2021 и 2022 годах, в ходе них пассажиры сэкономили в общей сложности более 20 млн рублей. На этот раз транспортная акция будет организована в 13 регионах России. Получить консультацию можно по горячей линии: 8 (800)100-54-64.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане временно снизится стоимость проезда в общественном транспорте.