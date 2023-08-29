В Татарстане временно снизится стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: «Татар-информ»

С 1 сентября до 31 декабря жителям предоставят временную скидку на проезд в общественном транспорте Татарстана — автобусах, троллейбусах, трамваях и казанском метрополитене. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков.

Татарстанцам предоставят сразу две скидки на проезд при оплате загруженной в смартфон картой «Мир» или «Картой жителя Республики Татарстан», которая выпускается на базе платежной системы «Мир».

Проезд обойдется дешевле на 10 рублей, если оплатить его «Картой жителя». Скидка 8 рублей автоматически применится за покупку билета по любой карте «Мир» в смартфоне.

«Сегодня цифровые технологии всецело вошли в нашу жизнь. Появление „Карты жителя“, безусловно, еще один шаг в вопросах цифровизации, которые направлены на облегчение жизни наших граждан. Безналичная оплата проезда в общественном транспорте — это наиболее современно и комфортно», — отметил спикер.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова пояснила: чтобы воспользоваться предложением, нужно «Карту жителя» заранее загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Для этого подойдет любая карта «Мир», в том числе выпущенная онлайн цифровая «Карта жителя Республики Татарстан».

Проезд необходимо оплатить, поднеся телефон к валидатору. Если карта на физическом носителе, то скидка предоставлена не будет, уточнила Мария Точилова. Также докладчица предупредила, что некоторые валидаторы будут выдавать чеки или билеты на полную стоимость проезда, но скидка при этом пройдет.

«Некоторые валидаторы настроены так, что при оплате выйдет чек на полную стоимость, но при этом скидка применится автоматически. Вы увидите ее в мобильном банке или пуш-уведомлениях», — отметила она.

По словам спикера, возможность экономить на проезде в республике предоставляется жителям в третий раз. Экономия на поездках с картой «Мир» в 2021-2022 годах составила более 20 млн рублей.

«Уверена, новая акция также будет востребованной и выгода будет еще выше. Жители республики активно расплачиваются национальными картами „Мир“ в транспорте, третье место среди всех трат занимает общественный транспорт. У нас нет никаких сомнений, что акция будет пользоваться популярностью», — заверила Мария Точилова.

В прошлом году было зафиксировано более 40 млн транзакций оплаты проезда картой «Мир», а за полгода 2023 года уже 35 млн транзакций. «Темпы роста колоссальные», — отметила спикер.

Мария Точилова подчеркнула, что перевозчики Татарстана не пострадают от скидки при оплате проезда картой «Мир».

«Перевозчики Татарстана получат полную стоимость проезда за каждую поездку, никаких выпадающих доходов не возникает. Полную сумму скидки — 8 или 10 рублей — компенсирует платежная система „Мир“», — сказала спикер.

Подобная транспортная акция запускается в 13 регионах России. За консультацией можно обратиться на горячую линию 8(800)100-54-64.