Перевалочный хаб на Восток: Татарстан наращивает перевозки, стягивая грузопотоки на себя

Грузооборот автотранспорта в Татарстане в этом году вырос почти на 40%. И это разительно отличается от общефедеральной ситуации, в целом по стране он вырос только на 2%. Почему через республику стали чаще перевозить товары и сможет ли она стать перевалочным хабом – в материале «Татар-информа».

По данным Татарстанстата, в РТ грузооборот автотранспорта в первом полугодии вырос почти на 40%. При этом в целом по России — только на 1,8% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Логистические организации переориентировались в Казахстан, Китай, Иран и Турцию»

В первом полугодии в Татарстане грузооборот вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат. Так, в январе – июне перевозки крупных и средних компаний составили 6,9 млрд тонно-километров. Даже без ограничения экспортных направлений в 2021 году рост составлял только 22,9%.

При этом в целом по России грузооборот автомобильного транспорта вырос только на 1,8% и составил 136,1 млрд тонно-километров за первое полугодие.

Опрошенные «Татар-информом» эксперты статистические данные подвергли сомнению. Председатель правления объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов отметил, что «на 100% доверять статистике нельзя».

«Статистике я не очень доверяю. Подвергаю ее сомнению. Но то, что Татарстан выделяется на фоне других регионов, это есть. В целом грузопоток не увеличился. После всех событий он сократился. Поскольку значительно уменьшился поток европейских товаров, среди которых были оборудование, сырье и материалы. Нет поставок по морскому пути из Северной и Южной Америки, Африки», – сказал он.

Владислав Абрамов: «Татарстан можно назвать центром притяжения, потому что он промышленно развитый. Здесь развито сельское хозяйство, налажены связи с Востоком, Западом и Югом» Фото: из личного архива Владислава Абрамова

По словам эксперта, раньше приоритетными направлениями были крупный перевалочный пункт в Москве, портовые города Санкт-Петербург и Новороссийск. Сейчас они фактически закрыты.

«По республике стали чаще перевозить товары. В Татарстане, особенно в Набережных Челнах, сконцентрированы мощные логистические организации. Татарстан можно назвать центром притяжения, потому что он промышленно развитый. Кроме того, здесь развито сельское хозяйство, налажены связи с Востоком, Западом и Югом. В целом как перевалочный хаб Татарстан – очень удобное место», – отметил эксперт.

Абрамов добавил, что на сегодняшний день логистические организации переориентировались в Казахстан, Китай, Иран и Турцию.

«Казань – торговый город. Поэтому здесь большая концентрация маркетплейсов. Но с точки зрения производства Казань отстает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В мае было падение на 20%. Сейчас история выровнялась»

Председатель комитета по логистике и грузовым перевозкам Торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Сотников придерживается аналогичного мнения.

«Я считаю, у нас статистика недостоверная. Потому что много лет статистики по грузоперевозкам никто не вел. Сейчас я сомневаюсь в достоверности. У нас был небольшой промежуток времени, когда рынок проседал. Мы это увидели по стоимости перевозок. В мае было падение на 20%. Сейчас история выровнялась: мы работаем практически по тем же тарифам. Но есть трудности по запчастям и срокам поставок», – уточнил он.

Он также подчеркнул, что в Татарстане нужно развивать собственное производство. «Если посмотреть, Татарстан – промышленно развитый регион. Грузы есть в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. А то, что касается Казани, то это торговый город. Поэтому здесь большая концентрация маркетплейсов. Но с точки зрения производства Казань отстает, потому что мало что производит», – сказал он.

Татарстан имеет выгодное географическое расположение для транзита товаров из Азии в Европу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«25% грузовых еврофур зарегистрированы в Татарстане»

Участники рынка отмечают, что начиная с июля происходит восстановление рынка: наблюдается потребность в перевозке больших объемов грузов, сообщил генеральный директор Delko Ришат Шайхулов.

«С июля мы наблюдаем формирование новых цепей поставок грузов из Европы – через Турцию. Объемы таких перевозок постепенно растут, что свидетельствует о частичном восстановлении грузопотока из Европы в Россию. На сегодняшний день мы сосредоточены на маршрутах в Турцию, Армению, Грузию, Азербайджан и Узбекистан. Ближайшая перспектива – Китай», – сказал он.

Ришат Шайхулов: «С июля мы наблюдаем формирование новых цепей поставок грузов из Европы – через Турцию» Фото: предоставлено компанией Delko

По его данным, в марте-апреле наблюдалась тенденция сокращения автоперевозок на 10%. В регионах грузопоток из зарубежных стран в указанный период был снижен на 80%.

«Татарстан имеет выгодное географическое расположение для транзита товаров из Азии в Европу. В последние годы мы наблюдаем активное развитие инфраструктуры в регионе, которое направлено на формирование из республики крупнейшего логистического центра страны: строительство участка трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, который входит в амбициозный проект автобана до Китая, развитие свободных экономических зон на территории региона, развитие крупных логоцентров. Не случайно 25% грузовых еврофур зарегистрированы в Татарстане. Транспортный сектор является важной составляющей экономики республики», – сказал Шайхулов.

«В последние годы мы наблюдаем активное развитие инфраструктуры в регионе, которое направлено на формирование из республики крупнейшего логистического центра страны» Фото: предоставлено компанией Delko

«Шансы стать центром притяжения грузопотока у Татарстана реальные»

Доля республики в грузообороте страны увеличивается благодаря высокому потенциалу Татарстана в сфере логистики и электронной торговли и общему экономическому росту, поделились в пресс-службе «Деловые линии».

«Шансы стать центром притяжения грузов у Татарстана реальные. Однако не стоит забывать о том, что любой рост по этому направлению должен сопровождаться реализацией планов по развитию логистической инфраструктуры и привлечением в республику ведущих маркетплейсов для оцифровки товаров местных производителей и создания для них благоприятных условий по ведению бизнеса в онлайн-плоскости. И, как мы видим, по всем этим направлениям регион наращивает мощности, увеличивая свой логистический потенциал», – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе транспортной компании «РосТрансКо» добавили, что республика имеет стабильный объем грузоперевозок, несмотря на внешние изменения. «Татарстан как сильная производственная площадка. Здесь играет роль не местоположение, а ВВП республики», – сообщили в компании.