Перетасовка кадров в Лениногорске, Тюлячах и Аксубаево: кто возглавит районы в Татарстане

Главы трех районов Татарстана – Лениногорского, Тюлячинского и Аксубаевского – стали депутатами Госсовета республики нового созыва

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один глава и два «и. о.»

Как известно, в новый состав парламента Татарстана попали три главы районов: Рягат Хусаинов (Лениногорский район), Назип Хазипов (Тюлячинский район) и Камиль Гилманов (Аксубаевский район). Ранее «Татар-информ» давал полный расклад состава Госсовета РТ по итогам выборов.

Сегодня в этих районах представили новых руководителей. Кто-то сразу получил должность главы, как Айрат Фатхуллин в Тюлячах, а остальным – Марату Гирфанову в Лениногорске и Алмазу Мингулову в Акусбаево – еще предстоит пройти формальные процедуры. Нужно избраться депутатами советов муниципалитетов, чтобы избавиться от приставки «и. о.» руководителя района.

Сафаров проводил старого руководителя и дал напутствие новому главе

Лениногорск – один из нефтяных центров Татарстана. Район является ключевым на юго-востоке республики. Но нефтяной столицей по праву считается Альметьевск. И именно оттуда в Лениногорск десантировали нового руководителя. Пока с приставкой «и. о.».

Речь о Марате Гирфанове, который с 2021 года был заместителем главы Альметьевского муниципального района. До этого он с 2012 года 9 лет был руководителем исполкома района.

Во внеочередной сессии Совета Лениногорского района принял участие руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров. Он передал экс-главе района Рягату Хусаинову слова благодарности от имени Раиса республики Рустама Минниханова. Он отметил его активную и плодотворную работу на посту главы Лениногорского района и наградил медалью «100 лет образования ТАССР».

Во внеочередной сессии Совета Лениногорского района принял участие руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

Асгат Сафаров также поздравил Гирфанова с назначением на должность и пожелал успехов на новом поприще.

«Уверен, с вашей помощью район успешно справится с решением возложенных на него задач и будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района», — обозначил задачу Сафаров.

Гирфанов выразил уверенность, что совместными усилиями все задачи, поставленные Рустамом Миннихановым, будут выполнены.

«Будем трудиться на благо жителей Лениногорского района», — заверил Марат Гирфанов.

Гирфанов выразил уверенность, что совместными усилиями все задачи, поставленные Рустамом Миннихановым, будут выполнены Фото: предоставлено Лейсан Мансуровой

Помимо нефти Лениногорский район известен своими заводами спецоборудования, железобетонных изделий. А также швейной фабрикой и предприятиями пищевой промышленности.

Гирфанов выходец из Республики Коми. Он родился 19 марта 1980 года в поселке Приполярный. По образованию он инженер и экономист. В 2001-м он окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию, в 2016 году – КФУ. В 2021 году получил дополнительное образование в Московской школе менеджмента «Сколково». Много работал в дорожной и архитектурной сферах.

Сельскохозяйственную житницу возглавит бывший учитель физкультуры

В Тюлячинском районе назначили нового главу уже без приставки «исполняющий обязанности». Новым руководителем стал Айрат Фатхуллин. Он педагог и юрист по образованию. В 2002 году окончил Казанский государственный педагогический университет, а в 2015-м – ТИСБИ.

Фатхуллин родился 9 июня 1981 года в деревне Большая Меша Сабинского района республики. В начале карьерного пути работал педагогом дополнительного образования и даже простым учителем физкультуры. На момент ухода Хазипова в Госсовет был его заместителем в Тюлячинском районе.

В Тюлячинском районе назначили нового главу уже без приставки «исполняющий обязанности». Новым руководителем стал Айрат Фатхуллин Фото: tulachi.ru

Тюлячинский район расположен на северо-востоке республики и недалеко от столицы Татарстана – расстояние от Казани до районного центра Тюлячи составляет всего 78 км.

Тюлячи относятся к сельскохозяйственным житницам республики. Площадь угодий района составляет 58,1 тыс. га, в том числе 48,7 тыс. га – это пашни. Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются более 70 хозяйствующих субъектов различных форм собственности.

Также в районе уделяют большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Доля доходов района в этой сфере достигает 47%. Тюлячи входят в число лидеров Татарстана по развитию бизнеса. В районе работает 403 представителя малого и среднего бизнеса. Помимо сельского хозяйства это торговля, строительство и промышленность.

Напомним, что с 2012 года в районе появился полноценный ​промышленный парк «Тюлячи» площадью в 35 гектаров. Его открывал лично Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров принял участие во внеочередном заседании Совета Аксубаевского района Фото: © «Сельская новь», aksubayevo.ru

Одиссея Мингулова на родину после Минспорта РТ и КФУ

В Аксубаево Камиля Гилманова заменит коренной житель района Алмаз Мингулов. Он родился и вырос в Аксубаевском районе. Но самые значительные посты занимал в Казани. До возвращения в родные пенаты он был проректором Казанского федерального университета, а с 2014 по 2022 год занимал пост заместителя министра спорта Татарстана.

Он родился 11 ноября 1982 года в деревне Караса Аксубаевского района. По образованию он экономист и юрист. В 2005 году окончил Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева.

В Аксубаево Камиля Гилманова заменит коренной житель района Алмаз Мингулов Фото: © «Сельская новь», aksubayevo.ru

Затем Мингулов занялся образованием в области спорта. В 2019 году окончил Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Затем получил дополнительное образование в Российском международном олимпийском университете.

Аксубаево расположено на юго-востоке республики в 210 км от Казани. Район граничит с Чистопольским, Нурлатским, Черемшанским, Алексеевским и Новошешминским районами.

Промышленное производство района представлено структурными подразделениями нефтедобывающих компаний, пищевой и перерабатывающей отраслей. Сельское хозяйство ориентировано на отрасли животноводства: молочно-мясное скотоводство, коневодство, овцеводство, птицеводство. Кроме того, возделываются озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, горох, кукуруза на зерно, масличные культуры – подсолнечник и рапс.