«Папа пересмотрел порнографии»: в Казани судят мужчину, который пытался обесчестить дочь

34-летнего жителя Казани обвиняют в домогательствах до дочери-подростка

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В голову отцу пришла идея, что именно он должен лишить девственности дочь»

В Ново-Савиновском суде Казани стартовало дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. 34-летнего жителя Казани обвиняют в домогательствах до дочери-подростка.

Отец Артем в официальном браке не состоит, однако у мужчины есть двое несовершеннолетних детей – дочь и сын. Мужчина работал слесарем на Казанском авиационном заводе, судимости не имел, на психиатрическом учете не числился.

Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и журналистов на него не допустили. Сегодня представитель прокуратуры зачитал гособвинение.

По версии следствия, в тот день Артем был пьян, причину его действий следствие трактует как «извращенный нездоровый сексуальный интерес». В голову мужчине пришла идея, что именно он должен лишить девственности дочь. Поэтому он зашел в ванную к купающейся дочери и совершил сексуальные насилие, потрогав ее в интимных местах. По мнению следствия он нанес ей психическую травму и принес моральные страдания.

«Малолетняя сидела за компьютерным столом и делала математику, тогда Артем, навязывал ей разговор на сексуальную тему. Девочка не достигал 14 лет, в силу своего возраста, пихологических особенностей, ограниченной осведомленности в вопросах сексуальных отношений, ввиду своей естественной половой незрелости не была способна осознать действий отца и оказывать ему сопротивление», – сказал государтвенный обвинитель.

«Девочка плакала и сопротивлялась, за это отец называл ее ненормальной»

Преступление зафиксировала камера, которая стояла у мужчины в квартире. На записях видно, как мужчина прижимает девочку к стене, донимает ее разговорами, обнимает и лапает. К слову, на видеозаписи он ходит по дому в трусах и его нездоровый интерес также видно.

Когда его задержали, он обьяснял свое поведение тем, что «пересмотрел порнографии». Однако, сегодня в суде он полностью отрицал вину и отказался высказываться.

Мужчине грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Стоит отметить, что сожительница Артема – мать детей - пришла сегодня в суд, но на заседании не присутствовала. Она бурно реагировала на то, что журналисты фотографировали Артема и просила подождать, пока она не сходит за кем-то, чтобы журналистов задержали.

Пришла она в суд в качестве свидетеля, или просто поддержать Артема, неизвестно.

В апреле этого года «Татар-информ» сообщал, что мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении дочери. По информации источника агентства, метери детей не было дома и мужчина остался со старшей 11-летней дочерью.

В какой-то момент у мужчины появилась навязчивая идея, что он должен лишить девственности дочь, чтобы это не сделал кто-то другой. Девочка плакала и сопротивлялась, за это отец начал на нее кричать и называть «ненормальной». Также мужчина заходил в ванную к купающейся дочери и предлагал помыть ее. Там же он и совершил насильственные действия сексуального характера. Через какое-то время девочка рассказала матери о поступках отца. После этого его задержали.