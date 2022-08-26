Перешли границу: ЦРУ открыто угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией

ЦРУ расспрашивало турецких бизнесменов, ведущих торговые дела с Россией, а также открыто угрожало некоторым из них. В числе прочего сотрудников интересовали контракты по продаже недвижимости, уточняет со ссылкой на издание Yeni Şafak РИА Новости.

«Власти США, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции», — говорится в сообщении.

В газете отметили, что представитель ЦРУ в Турции угрожал строительным компаниям, которые принимали участие в закупках жилья с компаниями из РФ, и пытался выяснить детали сделок.

«Сотрудник ЦРУ опрашивал бизнесменов из жилищного сектора: „Сколько домов вы продали россиянам?“, „В какой валюте вы собирали цену проданных вами домов?“, „По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?“» — отметили в издании.

Ранее издание Politico сообщило, что США призвали западные компании уйти из Турции, если та пойдет на дальнейшее сближение с Россией.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.