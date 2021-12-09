Перепутала газ с тормозом: условный срок получила жительница Казани за смертельное ДТП

В Ново-Савиновском районном суде свой приговор по делу о смертельном ДТП выслушала жительница Казани Елена Мухаметзянова. В конце мая этого года на своей «Ладе» женщина насмерть сбила дедушку, который на зеленый свет переходил дорогу на улице Бондаренко.

Вместе с ним дорогу переходила его внучка. Легковушка задела и ее, но девушке удалось выжить.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

На месте аварии очевидцы рассказали, что автоледи попросту перепутала газ с тормозом. Машина резко улетела вперед, сбила пешеходов, после чего ее отбросило на здание.

Спустя полгода Мухаметзянова оказалась на скамье подсудимых. Женщина свою вину признала и попросила суд рассмотреть дело в особом порядке.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Она даже не извинилась. Не звонила. Один раз она нам написала, сказала, что ей очень тяжело, предложила заплатить 100 тысяч рублей. В суде мы подали ходатайство выплатить нам в качестве моральной компенсации миллион рублей», – высказалась до начала процесса супруга погибшего.

Сама подсудимая пришла в суд вместе с ребенком. Видимо, таким образом она хотела разжалобить суд.

«У меня 10-летний ребёнок. Я не хотела этого, мне очень тяжело морально. Я обещаю, буду выплачивать компенсацию. Прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы», – обратилась к суду Мухаметзянова.

Суд учел чистосердечное признание вины, раскаяние и то, что подсудимая готова возместить моральный ущерб, и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Также женщина должна будет выплатить супруге погибшего 900 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани легковушка сбила двоих пешеходов на зебре и въехала в здание.

Прибывшие на место медики скорой помощи забрали обоих пешеходов в больницу – 56-летний мужчина, был в крайне тяжелом состоянии, он скончался через несколько часов.