Переплата за студию в казанской новостройке за 10 лет превысит 14 млн рублей

«Татар-информ» подсчитал, сколько составит переплата по рыночной ипотеке при разных сроках кредита. При расчетах учитывался первоначальный взнос в 20% и медианные цены на недвижимость в январе. В зависимости от конкретного случая этот показатель может меняться.

Переплата за студию в новостройке Казани, если брать кредит сроком на десять лет, составит 14 млн рублей, за новую «однушку» — 16 млн, за «двушку» — 22,3 млн, а за «трешку» – 27,7 млн рублей. На вторичном рынке показатели ниже в среднем на 3,5–4 млн.

Если срок кредита увеличить до 20 лет, то переплата за студию составит 32,6 млн, за однокомнатную квартиру — 37,2 млн, за двухкомнатную — 51,8 млн, а за трехкомнатную — 64,5 млн. Вторичка отличается на 6,5–10 млн.

За 30 лет переплата за студию будет составлять около 52,1 млн, за «однушку» — 59,5 млн, за «двушку» — 82,8 млн, за «трешку» — 103,1 млн. На вторичном рынке переплата меньше в среднем на 10–15 млн рублей.

Таким образом, за десять лет одна квартира обойдется в сумму больше, чем сейчас стоят две, за 20 лет — четыре, а 30 лет — семь квартир.

При этом большинство банков при ипотечном кредитовании используют аннуитетный тип платежей. Это значит, что первые несколько лет оплачивать придется в основном проценты по кредиту, сумма основного долга будет уменьшаться минимально.

Есть также дифференцированный тип платежа. Его размер изменяется каждый месяц.

«Минус в этой схеме в том, что вначале заемщику нужно платить самые высокие проценты. Условно говоря, если при аннуитетном платеже ежемесячно нужно будет платить стандартную сумму — условно, 50 тыс. (уменьшится она только через семь-восемь лет), то по дифференцированному платежу — порядка 150 тыс. в месяц в первый год <…> Но зато у аннуитетного платежа переплата будет в несколько раз больше, чем у дифференцированного. В принципе, есть банки, которые позволяют выбрать вид платежа, но подавляющее большинство предпочитают аннуитетный», — рассказала «Татар-информу» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Подробнее о том, кто готов переплачивать за жилье и какой доход должен быть у человека для получения ипотеки по рыночным ставкам, читайте в материале «Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку».