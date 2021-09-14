Перенесшие Covid-19 татарстанцы пожаловались на потерю работоспособности

Около половины переболевших коронавирусом Covid-19 в Татарстане заметили общее снижение своей продуктивности. Каждому четвертому работнику понадобилось от одного до двух месяцев на реабилитацию после болезни. Таковы данные исследования, проведенного сервисом HeadHunter.

На протяжении полутора лет коронавирусом переболели 42% принявших участие в опросе. Наиболее высокой доля переболевших оказалась среди респондентов в возрасте 45–54 лет, 55 лет и старше.

«Половина из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности. Чуть более половины опрошенных работников из числа перенесших инфекцию отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни», — констатируют представители сервиса.

Оказывается, женщины чаще мужчин ощущают снижение продуктивности после болезни и чаще устают на работе. Из возрастных групп наименьшая доля заметивших негативное влияние болезни на работу — у респондентов 55 лет и старше.

Большинство участников опроса отметили негативные последствия перенесенного коронавируса. Это слабость, усталость, снижение работоспособности, забывчивость, снижение концентрации внимания, перепады настроения, частые головные боли и так далее.

Подробнее о том, с чем сталкиваются переболевшие коронавирусом татарстанцы, — читайте в материале ИА «Татар-информ».