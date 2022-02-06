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Спорт
6 февраля 2022  14:19
Дамир Садриев

Перенесенный молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в августе в Эдмонтоне и Ред-Дире

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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года, досрочно завершенный в декабре из-за коронавируса, состоится в августе в Канаде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».  

По информации источника издания, турнир будет перенесен на август в Эдмонтон и Ред-Дир, где он изначально и начинался. Сообщается, что вскоре об этом официально объявит президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф. 

Стоит отметить, что молодежный чемпионат мира по хоккею начался 26 декабря, но уже спустя три дня турнир был завершен досрочно из-за неоднократных случаев заражения коронавирусом среди игроков команд-участниц.

Сборная России оказалась в группе B и успела провести на чемпионате всего две игры: она проиграла Швеции (3:6) и обыграла Швейцарию (4:2).

Ранее лыжник Александр Большунов выиграл первое олимпийское золото для России на Играх в Пекине, а Денис Спицов взял серебро.

#хоккей #молодежный чемпионат мира по хоккею
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