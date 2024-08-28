«Переломным моментом стал Курск»: почему челнинцы заключают контракт с МО

Жители Набережных Челнов продолжают подписывать контракт с Минобороны России. Пункты отбора на службу расположены в военкоматах Автограда. Всего за один день они проходят медосмотр, заполняют все необходимые документы. А на следующий — готовы к убытию на боевое слаживание. Военнослужащие рассказали, почему идут в зону проведения СВО, как долго думали об этом и многом другом.

Один из бойцов Ринат во время дружеских посиделок твердо сказал другу, что на следующий день пойдет в военкомат. А сегодня мужчина заключил контракт на военную службу. По его словам, несколько лет назад его двоюродный брат подписал документы и отправился в зону СВО.

«У меня близкие, родственники там. И сам тоже осознанно, без вмешательств. Я просто решился. Дай, думаю, тоже пойду, поддержу своих друзей, своих близких, свою Родину», — рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Алексей в зоне СВО уже был, год назад вернулся. Недавно ему позвонил боевой товарищ. Вместе они освобождали населенный пункт — Артемовск. Друг позвал его обратно, чтобы снова вместе помочь мирным жителям.

«У меня друг сейчас воюет. Уехал обратно туда уже, по-новому, уже в этом году. Получил ранение, в госпитале лежал. Оттуда звонил мне. Вместе служили там, и я не мог отказать ему. И решил тоже поехать, поддержать», — рассказал о своем решении военнослужащий.

Руслан работал наладчиком ЧПУ. А на передовой будет в артиллерии. По словам мужчины, он два года думал обо всей этой ситуации. Но переломным моментом стала непростая ситуация в Курской области.

«После событий в Курске — а именно, что ВСУ вторглось к нам, я решил, что никто кроме нас не сможет помочь нашей стране, нашим ребятам, и я решил подписать контракт», — рассказал Руслан.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У Андрея ни боевого, ни армейского опыта нет, зато есть желание защитить население. Он занимается грузоперевозками, много ездит по городам. Как рассказывает мужчина, ему довелось пообщаться и с мирными жителями.

«Рассказывают со слезами на глазах о том, что там происходит. Как обстреливают проходящих людей по улице, которые идут в аптеку, в магазин или еще куда-то по своим делам», — поделился военный. Поэтому Андрей сделал выбор в пользу контракта, чтобы мирные жители больше не страдали.

С начала года из Челнов только из Центрального и Автозаводского военкомата отправили 900 контрактников.

«Работа идет у нас налажено. В течение суток оформляем. С утра берем заявления, затем медицинская комиссия. Выделяется транспорт для этих целей. В районе 14-15 часов они возвращаются на дооформление своих дел. Вот вчера у нас прошло 18 человек. Сегодня они все поданы в приказ, завтра уже убудут», — рассказал военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.