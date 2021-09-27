Песков: В Кремле идет подготовка к визиту Президента Турции

В Кремле ведется подготовка к рабочему визиту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который намечен на 29 сентября. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«По Президенту Турции: да, визит готовим, продолжаем готовиться к этому визиту», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Эрдоган намерены обсудить торгово-экономические отношения, а также региональные проблемы в Сирии, Афганистане и Ливии и другие международные вопросы.

«Президентам каждый раз есть о чем поговорить, потому что действительно много общих дел в плане двусторонних отношений: работа над совместными проектами в области экономики, по торгово-экономическим отношениям, много операторов этих отношений. В этом заинтересованы компании двух стран, поэтому президенты всегда это обсуждают», — рассказал Песков.

Представитель Кремля объяснил, что встреча президентов России и Турции 29 сентября будет очной, хотя российский лидер продолжает принимать участие в остальных мероприятиях в видеоконференции в качестве «мер предосторожности».