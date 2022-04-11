Переговоры Путина с канцлером Австрии продлились более часа

В подмосковном Ново-Огареве завершились переговоры Президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, они продлились 90 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Kronen.

Информации о содержании беседы пока нет. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что встреча началась примерно в 16.00 по Москве.

Представитель Кремля также отметил, что главной темой переговоров должна стать ситуация на Украине, но Путин с Нехаммером могут затронуть и газовый вопрос.

По инициативе австрийской стороны представители СМИ на встрече не присутствовали. Пресс-конференции по итогам переговоров также не предусмотрено.

Ранее, 9 апреля, Нехаммер посетил Украину, где встретился с Президентом этой страны Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Сам канцлер в заявлении для немецких СМИ после переговоров назвал переговоры с Путиным «жесткими» и отметил, что «это был не дружеский визит». Он подчеркнул, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы.