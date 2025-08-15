Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже начнутся в 22:00 по мск

Встреча Президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) запланирована на сегодня, 15 августа. Переговоры начнутся в 11:00 по местному времени (22:00 мск), следует из графика американского президента, опубликованного пресс-службой Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

По плану, в 17:45 по местному времени (04:45 мск в субботу) Трамп покинет Анкоридж и вернется в Вашингтон.

Это будет первая очная встреча лидеров России и США с июня 2021 года, когда Путин провел переговоры в Женеве с экс-президентом США Джо Байденом. Путин также станет первым российским лидером, посетившим Аляску.

Ранее «Татар-информ» писал, что, по словам помощника Президента Юрия Ушакова, переговоры начнутся с беседы тет-а-тет при участии только переводчиков. После этого к лидерам присоединятся члены делегаций – по пять представителей с каждой стороны.