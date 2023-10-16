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Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 18 октября
Переговоры Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут 18 октября. Об этом со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.
По словам Ушакова, встреча глав двух государств пройдет в два этапа – в широком и узком составе. Также помощник Президента РФ не исключил беседу в формате «тет-а-тет», где будут обсуждаться самые важные вопросы.
«Формат тет-а-тет подразумевает, что это формат тет-а-тет - совершенно закрытый. Когда двое лидеров говорят, то действительно обсуждаются самые чувствительные вопросы, о которых не нужно знать широким кругам общественности», – пояснил Ушаков.
Напомним, визит в Китай Владимира Путина включает участие в третьем международном форуме «Один пояс – один путь» в Пекине и встречу с Си Цзиньпином. Все ожидания от переговоров – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.
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