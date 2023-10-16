За геополитической шахматной доской: чего ждать от встречи Путина и Си в Китае

Владимир Путин дал обстоятельное интервью Медиакорпорации Китая со своей оценкой взаимоотношений РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

Предуведомление Путина

Накануне визита в Пекин Президент России Владимир Путин дал обстоятельное интервью Медиакорпорации Китая со своей оценкой взаимоотношений РФ и КНР. Подчеркивая фундаментальность для мировой стабильности, исходящую из российско-китайских отношений, лидер России обратил внимание на политику взаимного поиска компромиссов.

«На каждом шагу и российская, и китайская сторона исходили прежде всего из своих национальных интересов – так, как каждая из сторон это понимает. И, добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще с прежних времен», – подчеркнул Путин.

Тем самым российский президент подчеркивает суверенность сторон в российско-китайских отношениях, следование своим национальным интересам. Но при этом стороны ищут и находят компромиссы. Такой подход ставит крест на кривотолках недругов о «зависимых отношениях» России и Китая или о ролях «старший – младший брат».

Владимир Путин еще раз отметил, что фундаментом российско-китайских отношений, как и отношений со всеми другими странами, должна стать концепция многополярного мира.

«Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права, права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся, и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене», – заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что фундаментом российско-китайских отношений, как и отношений со всеми другими странами, должна стать концепция многополярного мира Фото: kremlin.ru

Какой сигнал подал Путин для китайской аудитории

Такое открытое обозначение позиции России для широкой китайской аудитории дает ей ясное понимание интересов РФ, что довольно ценно, потому что есть некоторое брожение в политических взглядах китайцев на отношения с Россией. В китайском обществе сегодня преобладают пророссийские настроения, потому что там проецируют украинскую ситуацию на тайваньскую.

Но есть и проамериканские настроения, потому что Китай 40 лет выстраивал свои торгово-экономические отношения с Америкой и экономическая зависимость в этом плане очень высокая. И здесь Владимир Путин дает четкий сигнал китайцам – Россия понимает, что у вас есть национальные интересы и готова находить компромиссы.

Чего не скажешь об американских политиках, без конца провоцирующих китайцев в ситуации с Тайванем (например, скандальный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году). Экономические санкции Запада против Китая нарастают, и это тенденция. У США и его западных союзников нет никакой ясной позиции по отношению к Китаю, нет никакого стремления учитывать национальные интересы Китая в геополитическом обустройстве мира.

Статус Владимира Путина будет высоким, и в соответствии с этим ожидается большая и продуктивная встреча лидеров Китая и России Фото: kremlin.ru

Чего ждать от встречи Путина с Си

Владимир Путин прибывает в Китай на форум не один, сюда съедутся президенты и премьеры многих стран. Свое участие в форуме подтвердили более 130 государств. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько иностранных лидеров: президент Сербии Александр Вучич, президент Аргентины Альберто Фернандес и другие. При этом Китай не стал приглашать глав некоторых западных стран, в частности США, учитывая их вмешательство в дела КНР и препятствование росту его интересов.

Но в отличие от всех российский лидер Владимир Путин был приглашен на форум в качестве главного гостя еще в мае по личному приглашению Си Цзиньпина. Так что статус Владимира Путина будет высоким, и в соответствии с этим ожидается большая и продуктивная встреча лидеров Китая и России.

Конечно же, на встрече будет обсуждаться дальнейшее расширение деловых связей России и Китая, которые испытывают в последнее время настоящий бум. Только за 2022 год рост товарооборота составил 32%, и есть все основания полагать, что мы в 2024 году достигнем планки $200 млрд.

Есть хорошие перспективы для расширения товарооборота и в сельском хозяйстве, и в других сферах, включая энергетику, автостроение, судостроение, авиастроение и электронику. Без Китая иначе бы выглядела ситуация и с российской экономикой, которая находится под жесткими санкциями. КНР закупает у нас много нефти, газа, другие товары, а без китайского параллельного импорта нам сегодня пришлось бы очень трудно.

Наверняка будут обсуждаться и вопросы логистики – Владимир Путин выдвинул идею строительства Северной железной дороги и дороги через Монголию. Китайцы очень большие надежды возлагают на Северный морской путь, подумывают о строительстве высокоскоростной железной дороги через Алтай, из Синьцзяна до Новосибирска. Все это даст возможность еще больше увеличить товарооборот, так как мощности существующих транспортных путей (вроде БАМа и Транссиба) работают уже на пределе.

Как сказал Си Цзиньпин 22 марта во время его визита в Москву, обращаясь к Владимиру Путину: «Сейчас в мире идут грандиозные перемены, каких не было 100 лет. И мы с вами движем эти перемены» Фото: kremlin.ru

Какие заявления последуют о «пожаре» на Ближнем Востоке?

Но еще больший интерес представляют совместные по итогам переговоров заявления, учитывая масштаб стран как геополитических игроков. Понятно, что будут обсуждаться вопросы мирового порядка. Стороны обсудят ситуацию по всем возможным вариантам взаимодействия в сфере национальной безопасности обеих стран, которая сложится к моменту их встречи, и договорятся о координации своих усилий.

Примечательно, что визит Путина проходит на фоне драматической эскалации в палестино-израильском конфликте, куда может быть втянут не только исламский мир, но и Запад, что грозит полноценной мировой войной. И здесь громкий и решительный голос Китая и России может остановить разгорающуюся бойню.

Как сказал Си Цзиньпин 22 марта во время его визита в Москву, обращаясь к Владимиру Путину: «Сейчас в мире идут грандиозные перемены, каких не было 100 лет. И мы с вами движем эти перемены».

И если Запад все-таки продолжит наращивание конфронтации с Китаем, то Россия, несомненно, выступит главнейшим китайским союзником. Россия и Китай не просто страны, а цивилизации с традиционными человеческими ценностями. Встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда исторические и судьбоносные, так что ждем от этой встречи очень многого.