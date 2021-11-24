Переговоры Президентов РФ и Сербии пройдут 25 ноября в Сочи

Завтра, 25 ноября, Президент России Владимир Путин встретится со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Встреча глав двух государств пройдет в очном режиме в Сочи, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Стороны обсудят вопросы двустороннего партнерства в таких областях, как политика, торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, Путин и Вучич обменяются мнениями о ситуации на Балканах.

Ранее в посольстве Сербии в РФ отмечали, что главной темой переговоров станет энергетика. Комментируя анонс встречи, временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич отметил, что в настоящее время сотрудничество двух стран в сфере энергетики находится на высшем уровне. Он выразил надежду на продолжение партнерства в этой сфере.