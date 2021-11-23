В посольстве Сербии назвали главную тему переговоров Путина и Вучича

24 ноября Президент Сербии Александр Вучич прибудет в Москву, а на следующий день проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об ожиданиях Белграда от визита РИА Новости рассказал временный поверенный в делах сербского посольства в РФ Славолюб Царич.

По его словам, главной темой переговоров должна стать энергетика.

«Учитывая чрезвычайно высокий уровень политических и экономических отношений и стратегического партнерства между Россией и Сербией, а также прекрасные личные отношения между Президентом Республики Сербия господином Александром Вучичем и Президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным, предметом обсуждения будут и другие темы, естественно», — добавил Царич.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество двух стран в сфере энергетики находится на высшем уровне, и отметил, что надеется на продолжение партнерства в данной сфере. Поэтому планируется, что во время встречи лидеры России и Сербии обсудят и уточнят сотрудничество в этом направлении.

В заключение Царич подчеркнул, что Белград рассчитывает на «позитивные результаты, укрепление и продолжение сотрудничества в ряде сфер» с учетом братских и дружественных отношений России и Сербии, а также их народов.