Переговоры по зерновой сделке: РФ и США готовятся к сложному диалогу

Предстоящие в понедельник переговоры России и США о возобновлении черноморской зерновой инициативы обещают быть непростыми. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, российская сторона готова обсуждать детали возможного возобновления соглашения, однако существует множество нерешенных вопросов. Он напомнил, что в прошлый раз, когда гарантами сделки выступали ООН и ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, Москва выполнила все свои обязательства, тогда как обещания в отношении России так и не были реализованы.

Черноморская зерновая инициатива, известная также как «зерновая сделка», была направлена на вывоз украинского зерна через черноморские порты и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Однако, по данным Москвы, значительная часть украинского зерна отправлялась в западные страны, а поставки в нуждающиеся государства остались на низком уровне. Кроме того, санкционные ограничения продолжали мешать экспорту российских товаров. Из-за невыполнения обязательств в июле 2023 года Россия вышла из соглашения.

Напомним, что российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Консультации были согласованы в ходе телефонного разговора Президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.