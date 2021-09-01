Байден заверил Зеленского в поддержке Украины «перед лицом российской агрессии»
Президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в готовности американцев поддерживать суверенитет и территориальную целостность его страны. Начало встречи транслировал телеканал CBS.
«Соединенные Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии», — приводит слова главы Белого дома ТАСС.
Байден также заметил, что США поддерживают «евроатлантические устремления Украины», и обратил внимание на «одинаковую систему ценностей двух стран».
Кроме того, американский лидер объявил о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины. Он также пообещал обсудить с Зеленским диверсификацию украинского энергетического сектора.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Байден не собирается проводить совместную конференцию с Зеленским после завершения переговоров.