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Политика 29 февраля 2024 13:58

Переехавшие в села работники культуры смогут получить до 2 млн рублей

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С 2025 года в России заработает программа «Земский работник культуры», по которой переехавшие в села специалисты смогут рассчитывать на выплату в 1 или 2 млн рублей в зависимости от региона. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию.

«По аналогии с программами „Земский учитель“ и „Земский доктор“ запустим с 2025 года программу „Земский работник культуры“», — заявил Путин и отметил, что на встречах об этом постоянно просят сами россияне.

Специалист культуры, который переедет для работы на село или в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и в Новороссии это будет 2 млн рублей.

Еще Правительству поручили разработать условия семейной ипотеки именно для малых городов, а также для регионов, где многоквартирные новостройки возводят в малых объемах.

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#Послание Президента-2024
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