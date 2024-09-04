Переехавшая из Грузии в Татарстан активистка поддерживает бойцов на СВО

Фото предоставлено Светланой Загидуллиной

Активистка и предпринимательница из Камско-Устьинского района Татарстана Ирана Елчиева поддерживает бойцов СВО на передовой. На прилавке рядом с ней стоит банка для сбора помощи бойцам СВО и коробка для поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

«Мой двоюродный брат Физули Самедов был мобилизован в 2022 году. Он хороший спортсмен, в мирное время занимался карате, ему это очень пригодилось на фронте. Физули до сих пор воюет, так что мне очень близка эта тема. Я обратилась в Затонское поселение, чтобы они дали добро на установку банки для сбора помощи. И сама всегда откликаюсь, когда объявляют сбор для бойцов СВО», — рассказала о себе Ирана.

В преддверии Дня знаний она подготовила для акции «Помоги собраться в школу» пять укомплектованных канцтоварами ранцев. «Когда я увидела в соцсетях информацию об акции „Помоги собраться в школу“, решила в ней участвовать. Позвонила в управление образования и сообщила, что соберу пять ранцев», — объяснила свое решение женщина.

Ее детство прошло в Алтайском крае. А в 11-м классе семье пришлось переехать в Грузию и ухаживать за бабушкой и дедушкой, которые там жили всю жизнь. Там Ирана окончила школу, затем благодаря хорошему знанию русского зяыка ее сразу взяли на работу учителем.

«В Грузии я прожила четыре года, но меня всегда тянуло в Россию, жить я хотела здесь. Позже, когда вышла замуж, мы с семьей перехали в Волгоград, там родились наши старшие дети, но мне там не нравилось. И вот наши друзья собрались перехать в Татарстан. Они так расхваливали республику, что мы тоже решились на переезд. Друзья подобрали нам домик в Затоне, который мы купили. Там и обосновались, а позже перебрались в квартиру», — поделилась женщина деталями своей жизни.

В семье Елчиевых пятеро детей. Старшие продолжают учебу в техникумах и заочно учатся в вузах. Сын Заур — член команды – победительницы республиканского этапа WorldSkills, принимал участие во всероссийском этапе состязаний во Владивостоке. Младшие дети участся в школе в 5-м, 7-м и 10-х классах.

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру