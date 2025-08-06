Передвижная фотовыставка «Отец Героя» открылась в Спасском районе РТ

Открытие передвижной фотовыставки «Отец Героя» состоялось в районном Доме культуры Спасского района. Экспозиция включает портреты отцов участников специальной военной операции, удостоенных государственных наград, и охватывает разные районы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Проект был реализован при поддержке партии «Единая Россия», филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, Региональной общественной организации «Союз отцов» РТ и Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих».

На церемонии открытия присутствовали исполняющий обязанности секретаря Спасского отделения партии, заместитель главы района Сергей Тюнев, депутаты, волонтеры, представители общественных организаций и местные жители.

Сергей Тюнев подчеркнул, что начало специальной военной операции стало важным этапом в истории России. Он отметил, что от Спасского района на защиту Родины отправились более 300 жителей, которых он назвал героями нашего времени.

По его словам, эти люди проявляют мужество, отвагу, героизм и невероятную стойкость на поле боя. Он также указал, что, освобождая города, за которые шли бои во времена Великой Отечественной войны, современные воины сталкиваются с гораздо более мощным противником, чем в 1940-х годах.

Фотовыставка включает 45 портретов отцов из разных уголков Татарстана. Среди них – две фотографии уроженцев Спасского района, чьи сыновья проявили героизм при выполнении боевых задач.

Одним из представленных на выставке стал портрет Раиля Зинатуллина, отца кавалера Ордена Мужества Раиса Зинатуллина. Раис родился 17 мая 1997 года, окончил Спасский техникум отраслевых технологий, затем проходил службу в Воздушно-десантных войсках, а в 2020 году подписал контракт.

Он погиб в 2023 году при штурме опорного пункта противника. Благодаря его решительным действиям боевое задание было выполнено. В память о герое в Болгарской кадетской школе-интернате имени П.А. Карпова установили мемориальную доску.

В экспозиции также представлен портрет Фаниса Зангирова – отца участника СВО Амира Зангирова, уроженца Спасского района. Амир родился в 2001 году, окончил техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и подписал первый контракт в 2021 году.

В ходе спецоперации он служил старшим оператором ПТУР и погиб 15 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в ДНР. Амир представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

На открытие выставки были приглашены Лилия Зинатуллина, мать Раиса, а также родители Амира – Фанис и Гульнара Зангировы.

Сергей Тюнев выразил уверенность, что этот проект способствует воспитанию патриотизма, ответственности и чувства долга перед Родиной. Он отметил важность рассказа о массовом подвиге, происходящем ежедневно в зоне боевых действий, подчеркнув, что герои действуют по зову сердца, а не ради славы.

Он также добавил, что местные участники СВО не только выполняют боевые задачи, но и участвуют в гуманитарных миссиях, а также в патриотическом воспитании молодежи.

Передвижная фотовыставка «Отец Героя» охватывает все районы и города Татарстана. До Спасского района она экспонировалась в Тетюшском и Заинском районах, а следующим пунктом станут Нурлатский и Мензелинский районы.

До конца года экспозиция будет представлена также в Алькеевском, Аксубаевском, Новошешминском, Черемшанском, Альметьевском, Лениногорском, Актанышском, Муслюмовском, Азнакаевском, Ютазинском, Бавлинском и Бугульминском районах.

В рамках выставки запланированы тематические экскурсии для молодежи. В каждом районе к республиканской экспозиции добавляются портреты местных героев. Завершится проект созданием постоянной электронной версии выставки, которая будет размещена в Музее Победы.

Патриотическое воспитание молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: издание «Новая жизнь» и пресс-служба «Единой России»