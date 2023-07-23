Передвижная экспозиция «Поезд Победы» завтра будет работать на вокзале Казани

Фото: © архив «Татар-информ»

Завтра на вокзал Казани из Самарской области прибудет передвижная выставка-музей «Поезд Победы». Интерактивная экспозиция будет работать целый день. Вход на нее бесплатный, по предварительной регистрации.

Для получения билета необходима регистрация на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация откроется примерно за сутки до прибытия поезда, сообщают организаторы. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого.

Также «Поезд Победы» побывает в Набережных Челнах.

Работа экспозиции с 24 по 28 июля:

Казань

24.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

25.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

26.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Набережные Челны

27.07.2023 – с 10.00 до 15.00, последняя группа в 14:00

28.07.2023 – с 10.00 до 15.00, последняя группа в 14:00

«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В поезде работают 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей, которые обеспечивают для зрителей максимальный эффект присутствия. В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение. Специально для «Поезда Победы» было создано 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, более 4000 единиц реквизита.

Каждый из десяти выставочных вагонов «Поезда Победы» имеет собственный сюжет и тему. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудиорассказом, озвученным заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой.

Проект «Поезд Победы» стартовал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве, проделал путь в 110 тысяч километров по территории России и Беларуси — от Бреста до Владивостока, останавливаясь в 124 городах и 67 регионах двух стран.