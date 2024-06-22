Передать лучшие практики: в Казани власти и бизнес собрались на совет по комплаенсу

Соцопросы предпринимателей указывают на рост коррупции

Итоги полутора лет работы члены совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Республике Татарстан подвели в здании присутственных мест Казанского Кремля. совет был создан в марте 2023 года при поддержке руководства региона по инициативе компании СИБУР в партнерстве с ЦОП «Бизнес против коррупции» как площадка для обмена опытом и открытого диалога по проектам, направленным на недопущение коррупционных правонарушений. Руководители и члены совета объявили о планах обеспечивать взаимодействие бизнеса с госорганами, некоммерческим сектором и социальными партнерами по популяризации комплаенс-системы и распространять информацию о лучших практиках российских компаний в области антикоррупции и деловой этики.

В заседании, организованном в гибридном формате, приняли участие заведующий организационным отделом Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов, заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, председатель Молодежного правительства РТ Елена Багаева, представители КФУ и ТИСБИ, консалтинговых компаний ДРТ и Б-1 Консалт, СИБУРа, МТС, Татэнерго, КАМАЗа, некоммерческого сектора, предприниматели.

В качестве приглашенных экспертов дистанционно и очно выступили управляющий партнер и ведущий бизнес-консультант SmartValues Георгий Мелик-Еганов, директор «Агентства социального маркетинга» и генеральный продюсер бизнес-форума «Код лидерства» Людмила Ильинова, советник президента Союза «Торгово-промышленной палаты Томской области» Вероника Карташева. Спикеры поделились своим опытом в области внедрения и совершенствования антикоррупционных процедур в предпринимательской среде, ключевыми принципами деловой культуры и этики в бизнес-сообществе, примерами успешных грантовых проектов по поддержке микробизнеса.

«Представители бизнеса все больше вовлекаются в повестку комплаенса и деловой этики, в формирование лучших антикоррупционных практик, в том числе для представления в органы государственной власти. За полтора года работы мы видим результаты в части популяризации данной тематики: проводим антикоррупционные лекции в вузах и министерствах региона, форумы и квизы, публикуем статьи и участвуем в телепередачах и конкурсах, делимся практиками на различных профессионально-экспертных сессиях и конференциях. Мы благодарим за поддержку всех наших инициатив в совместной реализации госпрограммы по противодействию коррупции Управление Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики и планируем и далее масштабировать деятельность совета, расширяя географии присутствия и направления деятельности», - подчеркнула, открывая заседание Вероника Киселева, сопредседатель совета по развитию комплаенса, председатель Комитета Союза «Торгово-промышленная палата Томской области», руководитель практики «Комплаенс и деловая этика» СИБУРа.

Заседание совета в очном формате проходит в третий раз. Основная тема встречи – обсуждение со всеми заинтересованными сторонами концепции комитетов при совете: по взаимодействию с научными учреждениями и взаимодействию с МСБ. Их цель – разработка проектов по оказанию помощи в подготовке методик по внедрению антикоррупционных процедур, основанных на практиках крупных компаний, которые подтверждают свою успешность и эффективность.

«В первую очередь для нас важен именно реальный запрос от предпринимателей, какие «боли» они испытывают, чему новому хотели бы научиться, и как вместе с регуляторами, общественными организациями и практиками от крупного бизнеса создать реально действующие институты развития МСП. Для этого необходима максимальная вовлеченность всех членов совета. В целях его развития мы создали такие открытые площадки для взаимодействия бизнеса, власти и некоммерческого сектора в Томской и Тюменской областях», - отметила Киселева после предоставления отчета о деятельности совета за 2023 и текущий период 2024 года.

Сопредседатель совета по работе с госорганами и общественными организациями Гульнара Сергеева рассказала о мерах по популяризации антикоррупционного комплаенса. Например, члены и партнеры совета в лице представителей центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» провели заседания и выездные приемы в 17 районах Татарстана, в ходе которых информировали о мерах по профилактике коррупции и проводимых мероприятиях.

«Законодательная база для антикоррупционных принципов, которые отстаивает совет, определена в статье КоАП РФ о «Незаконном вознаграждении от имени юридического лица» и статье о «Незаконном привлечении к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего». Первая грозит коррупционерам штрафами до 100 млн рублей, а вторая предусматривает для нарушителей взыскание до 500 тыс. рублей. Некоторые представители малого и среднего бизнеса готовы создать внутренние механизмы для борьбы с коррупцией, но они часто сталкиваются с недостатками финансирования и неопределенностью в некоторых шагах», - отметила Сергеева. Сопредседатель совета призвала крупные компании подумать над тем, как поддержать малый бизнес в создании антикоррупционных механизмов, включая и помощь в разработке шаблонов типовых документов соответствующей направленности.

Сопредседатель совета видит основными мерами по борьбе с коррупцией в Татарстане усиление воспитательной работы с подрастающим поколением и повышение правовой грамотности, а в масштабе всей страны следует стимулировать бизнес развивать негативное отношение к коррупции. «Мы предлагаем разработать и внедрить стандарты антикорупционных процедур, создать шаблоны и образцы локальных нормативно-правовых актов для субъектов малого и среднего бизнеса, - предложила Сергеева. - Необходимо продолжать повышение правовой грамотности. Организовывать регулярные семинары для предпринимателей по вопросам антикоррупционного законодательства и включать антикоррупционные темы в образовательные программы для молодых специалистов».

Развитие антикоррупционного иммунитета у студентов и представителей образовательных учреждений

Тему комплаенс-просвещения подхватила декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина. По ее словам, юрфак КФУ уже реализует программу, направленную на формирование правовой безопасности в образовательных организациях. «Мы работаем со школами, с организациями среднего профессионального образования и даже с такими образовательными организациями, как детские сады», - рассказала Бакулина.

В вузе также разработали программу дополнительного образования «Правовые риски образовательных организаций. Что должен знать руководитель». Ее слушателями стали директора школ Казани. «Мы будем ее ежегодно читать и развивать для вновь назначенных директоров школ Казани, а также директоров школ Нижнекамска и Елабуги», - заверила декан юрфака КФУ.

Все студенты программы «бакалавриат» изучают дисциплину «Правовые основы правоведения и противодействия коррупции».

Доцент кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета КФУ Ольга Чепарина дополнила, что со следующего учебного года в вузе запустят программу «Правовые риски малого и среднего бизнеса. Что должен знать директор компании». «Мы рассмотрим в ней административно-правовые, уголовно-правовые и трудо-правовые риски коррупции и нарушений деловой этики, - добавила Бакулина. - Но в ее реализации нам потребуется поддержка совета».

«Федеральный образовательный стандарт требует, чтобы в каждой образовательной программе присутствовала профессиональная компетенция, связанная с противодействием коррупции. У нас в совете как раз создается комитет по взаимодействию с вузами. Мы объединим в нем представителей вузов для обмена практиками и сформируем единую программу повышения квалификации для преподавателей вузов, которые занимаются этими вопросами», - резюмировала Киселева.

«Мы не будем работать с теми, кто неэтичен, это вопрос репутации»

Заведующий организационным отделом Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов предложил членам совета сосредоточиться на решении практикоориентированных задач. «Если появляется жалоба на факт коррупции, желательно находить ее причины, с дальнейшим усилением практической составляющей в решении проблемы и профилактики аналогичных рисков. Вариантом процессного подхода к построению моделей внедрения антикоррупционного комплаенса может стать разработка модулей, ориентированных на разномасштабные и профильные слои бизнеса», - отметил он.

«Мы как представители крупного бизнеса развиваем такие практики, и убеждены, что контрагенты тоже должны их развивать, вопрос этичности - это вопрос репутации, - объяснила Киселева. - При этом мы стремимся не ограничивать конкуренцию, а давать возможность развиваться малому и среднему бизнесу в парадигме прозрачности и честности. Я думаю, что присутствующие на нашем заседании представители КАМАЗа и «Татэнерго» с такими вопросами тоже периодически сталкиваются».

Как предприятия СИБУРа закрепляют принципы деловой этики

О том, как выстраивается взаимодействие с партнерами, в том числе в антикоррупционной повестке на примере одного из предприятий СИБУРа рассказал главный специалист производственного комплекса по контролю за соблюдением законодательства подрядными организациями «Запсибнефтехима» Евгений Попугаев. «Один из главных механизмов взаимодействия с подрядчиками на ЗСНХ — горячая линия. Операторы принимают вопросы, связанные с выплатой зарплаты, трудового договора, нарушением условий договоров подряда и других услуг. Чтобы структурировать эти вопросы мы проводим с ними обучающие встречи по вопросам комплаенс и деловой этики. Дистанционно организуем общественные приемные, куда работники организаций могут обратиться по любым вопросам, в том числе анонимно», - перечислил Попугаев.

Он указал на то, что значительная часть вопросов решается на уровне руководителей субподрядных организаций: «Мы инициируем создание внутренних горячих линий у подрядчиков, чтобы сотрудники решали с ними свои вопросы. А если внутри компании их не решить, ежемесячно проводится заседание вневедомственной комиссии с представителями госорганов и компаний, которые не соблюдают трудовое законодательство. Принципы деловой этики СИБУР закрепляет на правовом уровне. «При заключении договоров с подрядчиками мы включаем не только антикоррупционные оговорки, но и положение о ежемесячном расчете с сотрудниками и подрядчиками, - подчеркнул выступающий. - Это позволяет минимизировать риски протестных выступлений».

«Внутри этого социума все понимают, что не нужно давать взятки»

Руководитель службы комплаенс КАМАЗа Виктор Спасов высоко оценил важность совета. «Мы как крупный бизнес заинтересованы в работе с малым и средним бизнесом, а они заинтересованы работать с нами. Эта площадка ценна тем, что здесь мы можем встретиться и обсудить наши проблемы, - рассказал Спасов корреспонденту «Татар-информа» в ходе встречи. - Мы рассказываем им о том, какие требования они должны выполнять, чтобы стать нашими партнерами, развиваем в том числе антикоррупционную тематику. И малый бизнес понимает важность внедрения у себя этих процедур как необходимых ступеней на пути к тому, чтобы стать крупным бизнесом».

Практики по применению комплаенс-систем позволяют предпринимателям находить себе не только партнеров по бизнесу, но и партнеров по идеологии, добавил Спасов. «С их помощью мы создаем свой социум компаний, которые ведут бизнес в определенной бизнес-модели, с определенным бизнес-поведением. Внутри этого социума все понимают, что не нужно давать взятки, чтобы получить контракт, а все операции прозрачны».

Усилия СИБУРа по развитию антикоррупционного комплаенса в Татарстане КАМАЗ приветствует и активно поддерживает. «СИБУР — молодцы. Компания зашла в регион и взяла на себя инициативу по созданию внутри республики атмосферы приверженности принципам деловой этики. И не только бизнес тянется к этим ценностям, но и государственные структуры и научные учреждения совершенствуют и расширяют свои комплаенс-знания».

Мнением об эффективности работы совета поделилась также старший менеджер, Б1-Консалт Мария Сапелкина: «Здесь обсуждаются разные вопросы, включая самые острые. Самым животрепещущим стал вопрос оказания помощи в контроле, оценке и снижении комплаенс-рисков. Что на практике нужно делать тем, кто с этим столкнулся, какие меры предпринимать. Эти вопросы поднимали как представители госсектора, так и частного бизнеса. Теперь нам всем вместе предстоит создать концепцию противодействия коррупции».

Первый вице-президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Роберт Закиров воодушевлен тем, что к компланс-практикам привлечены вузы. «После прохождения антикоррупционного обучения предпринимательское сообщество не будет мучаться вопросами «что можно, а что нельзя», и «как поступать правильно», - рассуждает Закиров. - Теперь важно, чтобы наших теоретиков в вузах подправляли практики, и с земли давали им реальную информацию о том, что происходит. С коррупцией надо воевать всем миром, это очень хорошее начало СИБУРа».

Ярким акцентом в заседании совета стало награждение победителей и участников конкурса видеороликов на тему антикоррупционного комплаенса и деловой этики «Честный взгляд», организованного среди работающей молодежи и студентов республики. Также был актуализирован состав совета, к работе которого присоединились новые представители вузов и предпринимательского сообщества.

По итогам заседания в резолюции будут сформулированы рекомендации и предложения по улучшению взаимодействия крупного бизнеса и субъектов МСП – при поддержке органов власти, делового и научного сообщества.