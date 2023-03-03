В Татарстане создан Совет по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики

Сегодня в Казани на установочном заседании избрали состав Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в РТ. В него вошли представители государственных и муниципальных органов, руководители корпоративных служб по комплаенсу и деловой этике татарстанских компаний, а также деловых и экспертных сообществ, общественных объединений, профсоюзов и вузов.

Сопредседателями Совета стали старший менеджер направления «Комплаенс и деловая этика» ООО «СИБУР» Вероника Киселева и сопредседатель АНО «Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции"» Гульнара Сергеева.

Кроме того, на заседании утвердили план работы совета на ближайшее время. Среди основных целей названы взаимодействие бизнеса с госорганами и социальными партнерами по популяризации комплаенс-системы, обобщение и распространение информации о лучших практиках российских компаний в области антикоррупционного комплаенса и деловой этики.

Также совет планирует вести работу по совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров и оказывать информационно-консультационную поддержку компаниям и организациям, которые внедряют у себя комплаенс-системы.

«Более пяти лет татарстанский Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" является эффективной площадкой для публичного обсуждения случаев незаконного уголовного преследования бизнеса и давления на предпринимателей со стороны органов власти. Поэтому для нас важен наработанный опыт антикоррупционной деятельности таких крупных компаний, как СИБУР. Обмен таким опытом будет полезен не только для крупного бизнеса, но и для средних и малых предприятий республики, станет значимым шагом к развитию комплаенс-системы в Татарстане», – подчеркнула Гульнара Сергеева.

А Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев отметил, что антикоррупционный комплаенс не должен сводиться к утверждению деклараций или формальных стандартов. По его мнению, нужны конкретные совместные усилия на протяжении долгого времени со стороны бизнеса, общества и органов власти. «Мы со своей стороны готовы активно сотрудничать с новой общественной организацией по защите прав и законных интересов предпринимателей республики», – сказал бизнес-омбудсмен.