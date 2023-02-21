Перед землетрясением в Турции и Сирии жители заметили голубую вспышку в небе

Интернет-пользователи в своих соцсетях опубликовали фото и видео голубой вспышки, которая, как они утверждают, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник вечером. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео можно увидеть голубое сияние, вслед за которым начинаются подземные толчки. Подобное явление наблюдали жители Латакии в Сирии и приграничных районов Турции.

Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан отметила, что этому голубому свету нет объяснений, но добавила, что перед подземными толчками изменяется электрическое и магнитное поле атмосферы.

Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий накануне сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8.