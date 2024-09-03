Перед учебным годом в Татарстане проверили обновленные объекты образования

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане перед началом учебного года открылись школы и детские сады, построенные в рамках народной программы «Единой России». Их состояние оценили представители партии — местные чиновники, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой Россия».

В Арске завершилось обновление гимназии №5. Учебное заведение посетил глава Арского района и секретарь местного отделения партии Ильшат Нуриев, до этого, во время капремонта, контролировавший ход работ.

Гимназия основана в 1997 году, капитальный ремонт здесь начался в феврале. В ходе него учащиеся занимались в Арском многопрофильном лицее имени Г. Курсави. Обновлены учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый зал, рекреации и коридоры, раздевалки и обеденный зал. Утеплены наружные стены здания, заменены кровля, окна, системы отопления. Вся территория вокруг благоустроена. Подрядчиком выступило АО «Энергосервис».

В этом году порог гимназии впервые переступили 82 ребенка. Всего тут обучаются 775 учащихся, с которыми занимаются примерно 60 учителей, в том числе — и выпускники образовательного учреждения. Вместе с гимназией после более чем полугодового перерыва принял малышей и Арский детский сад №1, который находятся в одном здании с ней — поэтому и его пришлось основательно перестроить. Все это время ребята ходили в другие дошкольные образовательные учреждения города.

После капитального ремонта открыло двери и общежитие Альметьевского торгово-экономического техникума, основанного в 1968 году. Обучение тут ведется по таким направлениям, как экономика и бухгалтерский учет, операционная деятельность в логистике, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, туризм и гостеприимство, страховое дело. Ссуз выпустил более 17 тыс. специалистов. Само здание общежития было возведено в 1970 году. Капремонт продолжался с января по август.

Общежитие накануне Дня знаний посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава района, секретарь местного отделения «Единой России» Тимур Нагуманов.

Для иногородних студентов в общежитии создано 128 мест с комфортными условиями для проживания. Помимо прочего, в здании появились учебные лаборатории и мастерские: «Учебный ресторан», «Учебный гостиничный номер», «Учебная прачечная». Обновление общежития удалось осуществить благодаря финансовой поддержке руководства республики и компании «Татнефть».

В Актанышском районе после капитального ремонта заработала средняя школа №1. В рамках республиканской программы здесь заменили инженерные коммуникации, электросистемы, обновили кабинеты, коридоры. По программе создания центров «Точка роста» организована шахматная зона, оборудованы кабинеты биологии, химии, технологии. Школу посещают свыше 600 детей, в том числе и из расположенных рядом с Актанышем деревень: Тыннамасово, Азякуль, Ирмяшево и Новое Алимово. Преображение учебного заведения обошлось в 36 млн рублей.

Глава Актанышского района и секретарь местного отделения «Единой России» Ленар Зарипов ко Дню знаний вручил руководству школы сертификат на приобретение мебели. Он констатировал, что муниципалитету предстоит обновить мебель во многих школах района. Замена изношенных парт, стульев и других предметов потребует не менее 5–8 млн рублей. Но такая цель поставлена, заверил руководитель муниципалитета.

В Кукморском районе началось строительство нового корпуса для начальных классов школы №3. Глава района и секретарь местного отделения партии Сергей Димитриев постоянно следит за ходом работ, которые ведутся согласно графику. Уже подняты стены здания. Летом на стройке помогали старшеклассники. Димитриев отметил помощь учеников, сказав, что для них это будет хорошим опытом в будущем.

Микрорайон, где находится образовательное учреждение, расширяется, строятся новые дома, детей становится всё больше, мест для них не хватает. Поэтому строительство объекта включено в народную программу «Единой России».

На строительство здания для размещения начальных классов Кукморской средней школы №3 выделено более 546 млн рублей. Двухэтажное здание Н-образной формы (один корпус будет длиннее другого) с подвальным этажом общей площадью 5319,9 кв. метров появится рядом с уже существующим.

По словам руководителя учебного заведения, новая школа рассчитана на 375 детей. Проект предполагает создание 16 современных кабинетов: родного и английского языков, психолога, логопеда, дополнительного образования, игровых комнат для групп продленного дня. А также библиотеки, спортивного зала, актового зала на 228 мест, столовой на 188 мест, зон релаксации и отдыха.

В свою очередь в Атнинском районе после капремонта заработал Большеатнинский детский сад «Кояшкай», существующий с 1935 года. С тех пор здесь проводился лишь косметический ремонт. В здании устарела канализационная система, обветшали полы, потолки и кровля.

Подрядчиком выступило ООО «Арское МСО». Приведен в порядок пищеблок, стены в помещениях облицованы керамогранитной плиткой, установлен кондиционер в музыкальном зале. Теперь в каждой группе есть собственный буфет, а на первом этаже появился теплый пол. Заменена устаревшая система видеонаблюдения.

Образовательное учреждение преобразилось и снаружи. Рабочие обустроили детскую площадку, посеяли газонную траву на прилегающей территории, установили новые фонари.

В торжественном открытии детского сада приняли участие депутат Государственного Совета РТ Камиль Нугаев, глава района и секретарь местного отделения партии Габдулахат Хакимов, его заместитель Айрат Каюмов и руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете Фарит Нуриев.