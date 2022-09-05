Перед судом в РТ предстанет виновник аварии, в которой погибли ребенок и женщина

В скором времени перед Апастовским районным судом предстанет 43-летний житель Челнов, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть ребенка и женщины.

Установлено, что 19 июля мужчина за рулем легковушки ехал по трассе Ульяновск – Казань. Кроме него, в салоне авто находилась его гражданская жена, ее несовершеннолетний сын и теща. Во время обгона мужчина выехал на встречку, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

Фото: ГИБДД РТ

В результате ДТП ребенок и взрослая женщина скончались на месте. Свою вину обвиняемый полностью признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что женщина и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе Казань – Ульяновск.