Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе Казань – Ульяновск
Смертельное ДТП произошло сегодня около десяти часов утра на 66-м км трассы Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики.
Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 43-летний водитель легковушки Renault без водительских прав выехал на встречку для обгона, не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет.
В результате аварии погибли два человека – 65-летняя женщина и 8-летний ребенок.
Водитель и 42-летняя пассажирка с различными травмами были доставлены в больницу.