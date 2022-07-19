Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе Казань – Ульяновск

ГИБДД РТ

Смертельное ДТП произошло сегодня около десяти часов утра на 66-м км трассы Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 43-летний водитель легковушки Renault без водительских прав выехал на встречку для обгона, не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет.

Фото: © ГИБДД РТ

В результате аварии погибли два человека – 65-летняя женщина и 8-летний ребенок.

Водитель и 42-летняя пассажирка с различными травмами были доставлены в больницу.