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Происшествия
19 июля 2022  17:59
Полина Шевчук

Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе Казань – Ульяновск

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Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе Казань – Ульяновск
ГИБДД РТ

Смертельное ДТП произошло сегодня около десяти часов утра на 66-м км трассы Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 43-летний водитель легковушки Renault без водительских прав выехал на встречку для обгона, не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет.

 

Фото: © ГИБДД РТ

В результате аварии погибли два человека – 65-летняя женщина и 8-летний ребенок.

Водитель и 42-летняя пассажирка с различными травмами были доставлены в больницу.

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