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Перед судом предстанет замдиректора комплекса «Дубай», где зимой пострадал ребенок
Прокуратура Советского района Казани завершила расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя ООО «Жилой комплекс «Дубай». Ему инкриминируется нарушение требований безопасности при оказании услуг, сообщили в ведомстве.
Следствие считает, что в январе этого года обвиняемый, выполняя обязанности руководителя, не обеспечил должный уровень безопасности на территории гостиничного комплекса. В частности, не были приняты меры по своевременной уборке снега. Вследствие этого 20 января произошел сход снежной лавины со склона, под которой оказались играющие во дворе дети.
Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.
Материалы дела переданы в Советский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.
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