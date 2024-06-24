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Происшествия 24 июня 2024 14:16

Перед судом предстанет замдиректора комплекса «Дубай», где зимой пострадал ребенок

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Прокуратура Советского района Казани завершила расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя ООО «Жилой комплекс «Дубай». Ему инкриминируется нарушение требований безопасности при оказании услуг, сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что в январе этого года обвиняемый, выполняя обязанности руководителя, не обеспечил должный уровень безопасности на территории гостиничного комплекса. В частности, не были приняты меры по своевременной уборке снега. Вследствие этого 20 января произошел сход снежной лавины со склона, под которой оказались играющие во дворе дети.

Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Материалы дела переданы в Советский районный суд Казани для дальнейшего рассмотрения.

#суд
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