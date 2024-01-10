Перед судом предстанет молодая челнинка, которая избила четырехмесячную дочку

Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней дочери, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 15 сентября 2023 года пьяная мать пыталась успокоить четырехмесячную дочь, а затем нанесла ребенку несколько ударов ладонью по голове.

В дальнейшем в гости к женщине пришла подруга, которая обратила внимание на рассеченную губу ребенка, а также общее недомогание девочки и вызвала скорую помощь. Как позже выяснилось, малышка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

В настоящее время 27-летняя мать находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.