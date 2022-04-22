Перед судом предстанет казанский водитель, который сбил насмерть супружескую пару

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение 50-летнему казанцу, который, по версии следствия, вечером 16 ноября прошлого года, будучи пьяным за рулем авто, сбил на зебре на улице Тэцевской супружескую пару. В результате ДТП на месте скончались 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, у них остались двое несовершеннолетних детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Свою вину мужчина признал, его заключили под стражу. Дело направили в Московский районный суд Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что легковушка в Казани насмерть сбила двоих пешеходов. Момент ДТП попал на видео.