Исполком Елабуги провел генеральную уборку в Георгиевском парке перед открытием

Исполком Елабуги провел генеральную уборку на территории Георгиевского парка, в котором сейчас благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» завершается благоустройство I очереди. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района.

На уборку вышли семь городских организаций — порядка 50 человек. В первый день специалисты и активисты вывезли 25 кубов упавших деревьев, накануне — около 40 кубов. Было собрано и вывезено 30 мешков бытового мусора.

«Деревья оказались поваленными в результате природной стихии. Они копились там какое-то определенное время. Посадка была завалена валежником. Территория парка также была захламлена бытовым мусором: бутылками, обертками, окурками. В ближайшее время планируется провести субботник еще раз», — рассказали в пресс-службе.

Уборка валежника и мусора проводилась при помощи спецтехники, двух тракторов.

«Благоустройство в парке проходит в два этапа. I очередь благоустройства завершится в этом году — к 30 августа. Завоз малых архитектурных форм немного задерживается, доставка ожидается в октябре», — уточнили в пресс-службе.

В ближайшем будущем здесь также появятся арт-объекты с животными, беседка «Сосновая шишка» из водонепроницаемой фанеры и другие оригинальные малые архитектурные формы. Учитывая, что парк находится в непосредственной близости от муниципальной школы №10, на благоустроенной территории появятся все условия для проведения уроков природоведения, биологии и физкультуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабужском районе Татарстана завершены работы по 16 целевым программам на 35 млн рублей.